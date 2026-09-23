Nación defendió el Plan Güemes: “Cuando se combate el delito hay dificultades”

En medio de los conflictos y enfrentamientos registrados en la frontera norte de Salta, el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto, defendió el accionar de las fuerzas federales y ratificó la continuidad del Plan Güemes. “Hay una cultura que se tiene que cambiar. Hay que ir por la Argentina del orden, no podemos vivir del contrabando”, sostuvo.

El funcionario explicó que el operativo comenzó en la zona de Orán y posteriormente se reforzó en coordinación con el Gobierno de Salta. Al despliegue que ya tenía Gendarmería se incorporaron efectivos de Prefectura Naval y Policía Federal, con el objetivo de aumentar la presencia del Estado sobre una extensa zona fronteriza.

Consultado por los enfrentamientos que se producen durante algunos procedimientos, Culatto sostuvo que forman parte de las dificultades que enfrentan las fuerzas al combatir actividades ilegales. “Cuando se combate el delito hay dificultades. Se hace el uso progresivo de la fuerza”, señaló.

En ese sentido, respaldó particularmente el accionar de Prefectura. “Lo que hace Prefectura es hacer su trabajo. Todos perseguimos que no haya enfrentamientos, que se controle la frontera y que ninguna mercadería pase de forma ilegal”, afirmó.

Para el funcionario nacional, el contrabando no debe ser considerado una alternativa laboral para quienes viven en las localidades fronterizas. “Aquel que realice esa actividad, para mí no es un trabajo”, expresó, y planteó que el desafío pasa por avanzar hacia una economía formal y generar otras alternativas para las comunidades de la zona.

Culatto vinculó además el endurecimiento de los controles con la protección de la producción argentina. “Tenemos que hacer el control en la frontera para que también se ayude a la industria nacional. Tenemos que tener una Argentina organizada, que el empleo esté en la formalidad”, indicó.

Más controles e incautaciones

Frente a las críticas y los episodios registrados en la frontera, Culatto aseguró que el Plan Güemes continuará sin modificaciones y exhibió cifras que, según indicó, muestran un incremento de la actividad de las fuerzas.

De acuerdo con los datos mencionados por el subsecretario, los controles sobre personas se encuentran aproximadamente 5% por encima del año pasado, los controles vehiculares crecieron 6% y las incautaciones aumentaron más de 10%.



Ante las dudas que generan en Salta los reiterados conflictos en la frontera, Culatto rechazó que el Plan Güemes esté atravesando dificultades o haya perdido efectividad. Por el contrario, sostuvo que los resultados son positivos y no dejó margen para una lectura distinta sobre su continuidad. “El Plan Güemes sigue, lo dijo así el ministro de Seguridad. Los números son los que acabo de decir y los que dice la Provincia”, afirmó. También buscó despejar cuestionamientos sobre el rol de uno de los funcionarios involucrados al aclarar: “No es un interventor, es un empleado de la Provincia”.



“Se viene trabajando mejor en el plan, son números positivos y lo mismo dice la Provincia”, sostuvo. A la vez, consideró necesario mantener el diálogo con las comunidades fronterizas para “ordenar” la situación y comprender que “no puede pasar cualquier cosa”.

El funcionario aclaró que el dispositivo también comprende a Salvador Mazza, uno de los puntos más sensibles de la frontera con Bolivia. Allí, aseguró, se incrementó la cantidad de efectivos, aunque reconoció la dificultad que supone controlar una frontera que se extiende durante numerosos kilómetros.

Culatto ratificó finalmente la decisión del Ministerio de Seguridad de sostener el operativo: “El Plan Güemes sigue”, afirmó, y volvió a señalar como respaldo el aumento de controles e incautaciones registrado desde su implementación.