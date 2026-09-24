Aportes partidarios: buscan impedir descuentos directos sobre sueldos públicos

Un proyecto presentado en el Senado de Salta busca prohibir que se realicen descuentos o retenciones sobre los salarios de empleados públicos para el pago de aportes partidarios.

La iniciativa pertenece al senador Roque Cornejo Avellaneda y fue incorporada al Boletín de Asuntos Entrados de la sesión de este jueves 24 de septiembre bajo el expediente 90-34.638/2026.

El texto alcanza al personal dependiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el ámbito provincial como municipal, además de los entes centralizados y descentralizados.

La propuesta apunta específicamente a impedir que los aportes a partidos políticos sean descontados directamente de los haberes de los trabajadores alcanzados por la norma.

El proyecto todavía no fue aprobado. Ingresó al Senado y fue girado a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, donde deberá comenzar su tratamiento. La Cámara confirmó este jueves tanto el contenido de la iniciativa como su pase a comisión.

De avanzar, el debate deberá determinar el alcance concreto de la prohibición y su aplicación sobre los mecanismos actualmente utilizados para efectuar aportes partidarios.