Kicillof cuestionó el “milagro económico” de Milei: “Argentina vive una catástrofe”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó desde Nueva York la situación económica argentina y rechazó la idea de un “milagro económico” durante la gestión de Javier Milei, al señalar como contrapartida la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la caída de los ingresos.

Las declaraciones se produjeron durante un desayuno de trabajo realizado en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, del que participaron también el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, además de empresarios y representantes internacionales.

Kicillof planteó que en el exterior existe una percepción sobre una mejora de la economía argentina que, según su interpretación, no refleja la situación de la actividad y los ingresos.

“Se ha instalado a través de la propaganda que en Argentina hay un milagro económico”, sostuvo el gobernador. En contraposición, aseguró que el país atraviesa “una enorme crisis” y calificó la situación como una “catástrofe” en materia de empleo.

Kicillof afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno se perdieron cerca de 500 mil puestos de trabajo registrados y 30 mil empresas, cifras que utilizó para cuestionar los resultados del programa económico nacional.

También mencionó la caída de salarios, jubilaciones e ingresos populares y sostuvo que aumentaron los niveles de morosidad de familias y empresas.

Las declaraciones forman parte de una serie de cuestionamientos que el gobernador viene realizando durante su gira por Estados Unidos. Un día antes había planteado que las políticas nacionales, a su entender, están desaprovechando las oportunidades que ofrecen los recursos naturales, la capacidad industrial y el sistema científico argentino.

Argentina frente al nuevo escenario mundial

Kicillof también utilizó el encuentro para plantear su mirada sobre las oportunidades económicas que se abren para el país ante los cambios en el escenario internacional.

El gobernador sostuvo que Argentina cuenta con capacidades científicas, industriales y productivas que podrían permitirle mejorar su posición frente a las transformaciones tecnológicas y económicas globales.

Sin embargo, atribuyó al rumbo adoptado por el Gobierno nacional la imposibilidad de aprovechar plenamente esas condiciones.

“Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica”, afirmó.

Durante su estadía en Nueva York, Kicillof mantuvo además reuniones con fondos de inversión internacionales que poseen títulos de la provincia de Buenos Aires, así como encuentros con representantes empresarios.

La gira del gobernador coincidió con la presencia de Milei en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos desarrollaron agendas independientes y expusieron ante diferentes auditorios visiones contrapuestas sobre la situación económica argentina y el lugar que el país debería ocupar en el nuevo escenario internacional.