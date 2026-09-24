La oposición cruzó a Milei tras su discurso en la ONU: Malvinas, Trump y recursos naturales

El discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas generó cuestionamientos de dirigentes de la oposición, que apuntaron contra su posición sobre Malvinas, el alineamiento internacional del Gobierno y su propuesta para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial con menor regulación.

Las críticas comenzaron poco después de la exposición presidencial en Nueva York y tuvieron entre sus protagonistas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al diputado nacional Juan Grabois y al dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.

Kicillof concentró sus cuestionamientos en el planteo realizado por Milei sobre las Islas Malvinas.

“Nos sorprende que Milei ahora se acuerde cuando hablaba de la autodeterminación”, sostuvo el gobernador, quien planteó que existe una contradicción entre el discurso pronunciado ante Naciones Unidas y anteriores declaraciones del Presidente sobre los habitantes de las islas.

El mandatario bonaerense consideró que la inclusión de Malvinas tuvo esta vez una mayor presencia en la exposición presidencial, aunque cuestionó la política seguida por el Gobierno nacional durante los últimos años.

También criticó el alineamiento de Milei con el presidente estadounidense Donald Trump y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y vinculó esa orientación con los planteos presidenciales sobre inteligencia artificial y recursos naturales.

Kicillof sostuvo además que no observó anuncios que modificaran sustancialmente la situación argentina y calificó como “contradicciones” los cambios que, a su entender, tuvo el discurso oficial sobre Malvinas.

Por su parte, Juan Grabois cuestionó especialmente el tramo en el que Milei presentó a la Argentina como un potencial polo para el desarrollo mundial de inteligencia artificial.

El dirigente de Patria Grande rechazó el esquema de desregulación planteado por el Presidente y sostuvo que implicaría poner “el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía nacional” al servicio de intereses tecnológicos internacionales.

Grabois publicó sus críticas en la red social X, donde también cuestionó la referencia realizada por Milei a Antonio Gramsci y advirtió sobre los posibles efectos de un desarrollo tecnológico sin regulación sobre el empleo y otros aspectos de la sociedad.

A las reacciones se sumó Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, quien puso el foco en las expresiones de Milei sobre Netanyahu.

Solano cuestionó el reconocimiento realizado por el mandatario argentino al primer ministro israelí y recordó la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu.

Las críticas opositoras se produjeron después de una exposición en la que Milei ratificó el alineamiento de su Gobierno con Estados Unidos e Israel, defendió una política de menor regulación para la inteligencia artificial, habló sobre los recursos estratégicos argentinos y volvió a plantear el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.