Milei cierra su gira por Nueva York: qué dejó su paso por la ONU y la agenda con EEUU



El presidente Javier Milei transita este jueves la última jornada de su gira por Nueva York, después de una agenda que combinó su discurso ante Naciones Unidas, reuniones con funcionarios estadounidenses, encuentros con empresarios y una serie de definiciones sobre Malvinas, inteligencia artificial, inversiones y política exterior.

Uno de los principales resultados políticos del viaje fue la continuidad del acercamiento con Estados Unidos. Milei mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien posteriormente destacó que la relación bilateral es “sólida” y puso el foco en la cooperación en energía, minerales críticos y agricultura.

El mandatario también participó del encuentro Shield of the Americas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado.

La gira no incluyó, al menos dentro de la agenda oficial informada, una reunión bilateral formal con el presidente estadounidense Donald Trump, aunque ambos coincidieron durante las actividades desarrolladas en Nueva York.

Malvinas volvió al escenario internacional

Otro de los ejes fue el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Durante su exposición ante la Asamblea General, Milei definió la cuestión como una “causa nacional”, cuestionó el papel de Naciones Unidas frente al conflicto y reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones por la soberanía.

La intervención tuvo una respuesta del Gobierno británico. La representación del Reino Unido ante Naciones Unidas ratificó su posición sobre las islas, defendió el principio de autodeterminación de sus habitantes y respaldó las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago.

De esta manera, el viaje volvió a colocar públicamente la disputa en el escenario internacional, aunque las posiciones de Buenos Aires y Londres permanecen enfrentadas.

Una apuesta fuerte por la inteligencia artificial

Milei utilizó además el escenario de Naciones Unidas para presentar a la Argentina como un potencial polo mundial para el desarrollo de inteligencia artificial.

El Presidente anunció que buscará ofrecer un marco jurídico favorable para las empresas tecnológicas, con el compromiso de evitar regulaciones preventivas, establecer un régimen de responsabilidad limitada para compañías que operen con agentes de IA y otorgar beneficios fiscales.

Como ventajas competitivas del país mencionó la disponibilidad de energía, minerales críticos y talento humano. La exposición estuvo acompañada por fuertes cuestionamientos a Naciones Unidas. Milei calificó al organismo como una “organización inútil”, cuestionó la Agenda 2030 y criticó su actuación durante la pandemia.

Pese a esas críticas, aclaró que Argentina continuará participando de los organismos multilaterales cuando existan problemas que requieran respuestas conjuntas.

Empresas e inversiones

La agenda presidencial tuvo también un fuerte componente económico.

Después de su discurso ante Naciones Unidas, Milei expuso ante empresarios y financistas en Manhattan, donde defendió el programa económico de su Gobierno y buscó presentar las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 como una plataforma para atraer inversiones.

El Presidente destacó particularmente las oportunidades que ofrece Argentina en energía, minería, tecnología y producción de alimentos, sectores que también aparecieron durante las conversaciones mantenidas con funcionarios estadounidenses.

La gira continuará este jueves con una exposición ante The Economic Club of New York, donde Milei volverá a encontrarse con empresarios, banqueros e inversores.

También tiene prevista una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que ambos gobiernos buscarán profundizar la relación bilateral y abordar la situación en Medio Oriente.

El regreso del Presidente a Buenos Aires está programado para este jueves por la noche.

Así, el paso por Nueva York deja una agenda concentrada en tres frentes: el fortalecimiento del vínculo político y económico con Estados Unidos, la internacionalización del reclamo argentino por Malvinas y la búsqueda de inversiones para sectores estratégicos de la economía.