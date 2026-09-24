El Galpón, a un paso de tener su primera Carta Municipal

El Senado de Salta tiene en agenda para este jueves 24 de septiembre el proyecto de Carta Municipal de El Galpón, que llega al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional para su sanción definitiva.

La iniciativa, identificada como expediente 91-53.764/26, cuenta además con preferencia acordada durante la sesión del pasado 17 de septiembre. La comisión aconsejó expresamente avanzar con su sanción definitiva. La agenda oficial de la Cámara también mantiene el expediente entre los proyectos en trámite.

El texto establece el nuevo marco institucional, político, administrativo, económico y financiero del municipio y regula desde el funcionamiento del Ejecutivo y el Concejo Deliberante hasta mecanismos de participación ciudadana y control de los funcionarios.

Entre sus disposiciones figura la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales para funcionarios electos y determinados integrantes del Ejecutivo municipal, tanto al asumir como al finalizar sus funciones.

También incorpora un procedimiento de juicio político para el intendente y otros funcionarios municipales, fija incompatibilidades y establece responsabilidades personales por daños ocasionados al municipio o a terceros por incumplimientos o desempeño irregular.

En materia presupuestaria, la Carta plantea que el presupuesto municipal no podrá presentar déficit, prohíbe partidas destinadas a gastos reservados y obliga al Ejecutivo a remitir informes trimestrales de ejecución presupuestaria al Concejo Deliberante.

La iniciativa deberá ser considerada por los senadores durante la sesión prevista para este jueves.