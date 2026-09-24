Hospital de Tartagal: piden fondos para ampliar cocina, lavandería y farmacia en 2027

El Senado de Salta recibió un proyecto para que el Gobierno provincial incorpore al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para realizar obras de refacción y ampliación en el Hospital Público Juan Domingo Perón de Tartagal.

La iniciativa fue presentada por el senador Manuel Pailler y contempla intervenciones específicamente en los sectores de cocina, lavandería y farmacia del establecimiento sanitario.

El proyecto solicita que la Secretaría de Obras e Infraestructura avance con las obras y que los recursos correspondientes sean incluidos en el próximo Presupuesto General de la Provincia.

La propuesta ingresó en la sesión de este jueves 24 de septiembre y fue girada a la Comisión de Obras Públicas e Industria, por lo que las intervenciones todavía no están aprobadas ni cuentan con partidas asignadas.

El expediente incorpora así las necesidades edilicias del hospital de Tartagal a la discusión que comenzará en los próximos meses alrededor de las obras que serán contempladas en el Presupuesto provincial del año próximo.