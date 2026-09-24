En medio de las dificultades para llegar a fin de mes, Provincia licita alimentos para merenderos

El Gobierno de Salta abrió una nueva licitación para adquirir víveres secos destinados a merenderos, en medio de un escenario económico en el que distintos organismos locales vienen advirtiendo un aumento de las familias que necesitan asistencia para cubrir gastos básicos.

La convocatoria fue publicada este jueves 24 de septiembre en el Boletín Oficial mediante la Licitación Pública Nº 112-0290 LPU26, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y con destino a la Secretaría de Políticas Sociales. Las ofertas se abrirán el próximo 2 de octubre.

La compra aparece en un contexto social que viene mostrando señales de mayor presión sobre los hogares salteños. A comienzos de septiembre, el subsecretario municipal de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, había advertido en Aries que aumentaron los pedidos de ayuda para alimentos y alquileres y que la dificultad para llegar a fin de mes ya alcanzaba también a personas con empleo.

La Provincia sostiene además distintos esquemas de asistencia alimentaria. En abril informó que los merenderos forman parte de su política de seguridad alimentaria para sectores vulnerables, mientras que durante 2026 continuó con operativos de distribución en distintos departamentos.