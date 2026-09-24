Súper Niño: Salta se prepara para fuertes tormentas con mucha lluvia en poco tiempo

La Municipalidad de Salta comenzó a reforzar los trabajos preventivos ante el impacto del denominado Súper Niño, con una previsión que pone el foco no tanto en un aumento extraordinario del volumen total de lluvias durante el verano, sino en la posibilidad de tormentas locales intensas que descarguen muchos milímetros en períodos muy cortos.

Así lo explicó en Día de Miércoles, el subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, quien señaló que el municipio trabaja desde comienzos de año junto al INTA para determinar de qué manera el fenómeno podría afectar específicamente a la capital salteña.

“Lo primero que teníamos que entender era cómo iba a impactar el Niño en Salta”, explicó. Según Gambetta, los primeros estudios ya habían anticipado un invierno más caluroso y una temporada complicada en materia de incendios forestales.

El funcionario aseguró que durante este período se registraron 17 veces más focos de incendio que en la temporada anterior, aunque destacó que las tareas preventivas permitieron disminuir los daños. Para el verano, sin embargo, cambia el escenario.

De acuerdo con las previsiones con las que trabaja el municipio, basadas en información del INTA y del Servicio Meteorológico Nacional, no necesariamente lloverá mucho más que el promedio histórico de Salta, pero las precipitaciones podrían producirse de manera más irregular.

“Van a ser períodos cortos con mucha precipitación”, explicó Gambetta.

El funcionario describió un escenario con jornadas secas intercaladas con tormentas locales fuertes, capaces de descargar una importante cantidad de agua en poco tiempo.

“Para lo que se está preparando la ciudad ahora es para ese tipo de eventos, para tormentas locales fuertes que caigan muchos milímetros en muy poco tiempo”, señaló.

Limpieza de canales y obras en desagües

Frente a esa previsión, la Municipalidad adelantó trabajos que habitualmente se intensifican más cerca de la temporada estival.

Entre las medidas se encuentra la limpieza anticipada de canales, parte de ella mediante un convenio con el Ejército, además de intervenciones realizadas directamente por personal municipal.

También se ejecuta la ampliación de la cisterna de Plaza Gurruchaga, un punto especialmente sensible debido a que las calles circundantes conducen el agua hacia ese sector.

Gambetta explicó que las obras viales que se realizan tanto en zona norte como en zona sur contemplan además intervenciones sobre los sistemas de desagüe.

El municipio mantiene especial vigilancia sobre los sectores cercanos al río Arenales y puntos de la zona sudeste donde existen antecedentes de anegamientos.

En algunos de esos lugares, indicó el funcionario, hay familias asentadas en sectores considerados no habitables y que son advertidas de manera permanente sobre los riesgos.

Gambetta sostuvo que el fenómeno ya está produciendo alteraciones climáticas y remarcó que la Municipalidad trabaja principalmente sobre los pronósticos y alertas de corto plazo.

“Nos preparamos para fuertes tormentas locales. Esa es la previsión del INTA, la previsión del Servicio Meteorológico Nacional y es la previsión con la que trabajamos”, resumió.

Desde Protección Ciudadana recomendaron además mantener limpias las canaletas y desagües domiciliarios, evitar arrojar residuos en la vía pública y seguir las alertas oficiales ante tormentas fuertes.