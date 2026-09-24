"Koky" Juárez marcó distancia de Urtubey: “No estamos en contacto”

Jorgelina “Koky” Juárez, presidenta del Partido de la Victoria en Salta, marcó distancia de Juan Manuel Urtubey y aseguró que actualmente no existen conversaciones entre ambos sectores de cara a la construcción política provincial.

En diálogo con Día de Miércoles, Juárez fue consultada sobre la posibilidad de que el exgobernador sea incorporado a un frente opositor amplio para las próximas elecciones.

“Nosotros no hemos vuelto a hablar con Juan Manuel, no hablamos de hecho”, respondió la dirigente.

Sin embargo, evitó cerrar definitivamente esa puerta. “Seguramente en algún momento nos juntaremos, hablaremos”, agregó, aunque insistió en que actualmente no existe contacto político entre ambos espacios.

Juárez sostuvo que el Partido de la Victoria atraviesa una etapa de construcción territorial y organización de cara a 2027. Según explicó, el espacio tiene dirigentes y representación en distintos municipios y ya comenzó a recorrer la provincia y mantener conversaciones internas.

La dirigente también reivindicó el recorrido opositor del PV frente al Gobierno nacional y diferenció esa trayectoria de otros sectores que recientemente comenzaron a movilizarse políticamente.

“Vemos que ellos ahora salen a recorrer la provincia, pero la verdad es que no estamos en contacto”, señaló al referirse al sector del exgobernador.