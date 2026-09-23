Concejales piden que Salta sea incluida en el Plan Federal ENOS

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de declaración por el que se solicita a Nación que brinde explicaciones sobre la no inclusión de la provincia en el Plan Federal ENOS, plan lanzado para combatir las inclemencias del fenómeno climático El Niño.

Al respecto, el Gustavo Farquharson indicó que el gobierno nacional ha implementado el plan recomendando a la Agencia Federal de Emergencias enviar a distintas provincias recursos para enfrentar el fenómeno; se eligieron 7 y Salta no está entre ellas, lo que ha generado preocupación.

“Este proyecto solicita que se informe cuáles son esos recursos, cuál es el criterio que se utilizó para enviar lo que está al alcance de este plan”, apuntó.

Aseguró, en tanto, que las consecuencias del fenómeno pueden ser importantes y la llegada de esos recursos es primordial, más allá de los trabajos que están realizando ya Provincia y Municipio.

Por su parte, la concejal Agustina Álvarez aseguró que Salta no fue incluida porque el estudio realizado por Nación solo incluyó a Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

“Salta tuvo, a través de funcionarios provinciales, el 26 de agosto una reunión con la Agencia Federal de Emergencias e incluso se dispusieron protocolos, presupuesto y herramientas”, advirtió la edil, asegurando – en este sentido – que Salta no necesita ingresar a este plan nacional; “ya tenemos otros protocolos diseñados de manera conjunta entre Nación, Provincia y Municipio”, sentenció.