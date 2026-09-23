Aprobaron prohibir la publicidad de apuestas virtuales en espacios municipales

En sesión ordinaria, el cuerpo deliberativo comunal aprobó el proyecto de ordenanza que establece prohibir la publicidad, promoción y difusión, directa o indirecta, de apuestas virtuales y plataformas de juego en línea en los espacios, medios, soportes y plataformas bajo la titularidad, administración o competencia del Municipio.

“En Argentina, el 24% de los niños entre 12 y 17 años reconoció que apostó online alguna vez”, indicó el concejal Darío Madile, autor del proyecto.

Señaló, además, que los menores apuestan desde sus celulares y en la intimidad, por lo que se debe tomar conciencia de que el juego puede formar parte de su vida las 24 horas, generándoles ansiedad, insomnio y conflictos en general.

“Que en nuestra casa no se normalice el juego online. Estamos dando un mensaje a la sociedad de que no podemos permitir algo que para un chico puede ser la puerta de acceso a una adicción”, finalizó.