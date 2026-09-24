El Partido de la Victoria se suma al armado de Kicillof y pide evitar acuerdos “de cúpula”

El Partido de la Victoria de Salta comenzó a involucrarse en la construcción federal impulsada por Axel Kicillof y planteó que el armado político hacia 2027 debe evitar acuerdos cerrados entre las conducciones partidarias.

La presidenta provincial del PV, Jorgelina “Koky” Juárez, confirmó en Día de Miércoles que participó junto a otros dirigentes del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

“Estamos en la construcción de esa alternativa al gobierno de Javier Milei”, afirmó Juárez, quien definió 2026 como un año de construcción política pese a que todavía no comenzó formalmente el calendario electoral de 2027.

El plenario del MDF se realizó el 19 de septiembre en Avellaneda, con delegaciones de distintas provincias y mesas de discusión sobre producción, trabajo, educación, salud y otros temas. El encuentro marcó la intención del espacio encabezado por Kicillof de ampliar su estructura más allá de la provincia de Buenos Aires.

Juárez, sin embargo, sostuvo que una eventual alternativa nacional deberá construirse con mayor participación territorial y no únicamente mediante acuerdos entre dirigentes.

“Hoy estamos en una etapa de escucha, de sumar, de ampliar, de escuchar al otro”, señaló.

La dirigente destacó a Kicillof como uno de los referentes que actualmente impulsa esa construcción, pero puso el acento en el mecanismo para definir el futuro espacio político.

“Que sea de abajo para arriba, que no sea un acuerdo de cúpula”, expresó.

Kicillof utilizó el encuentro de Avellaneda para profundizar la proyección federal del MDF y también cuestionó públicamente los acuerdos políticos definidos exclusivamente entre conducciones partidarias.