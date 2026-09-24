Salta acompañó a Milei, pero Cornejo advirtió: “Hoy no se ve reciprocidad”



El senador provincial por General Güemes, Enrique Cornejo, aseguró que Salta acompañó distintas medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, pero advirtió que actualmente “no se ve una reciprocidad” de Nación frente a los reclamos planteados por la Provincia.

En Día de Miércoles por Aries el legislador analizó la relación entre el Gobierno provincial y nación y respaldó el planteo realizado por el gobernador Gustavo Sáenz sobre la falta de respuestas nacionales.

Cornejo recordó que desde la asunción de Milei, Salta acompañó aquellas iniciativas que consideró positivas para el país y para la provincia. “Se dio gobernabilidad, los legisladores nacionales que responden a nuestro frente gobernante acompañaron diferentes medidas”, señaló.

Para el senador, ese acompañamiento debería tener como contrapartida respuestas del Gobierno nacional frente a los planteos salteños.

“Uno espera reciprocidad política. Uno acompaña diferentes medidas, entonces se pretende y se espera, y es lo justo, que el Gobierno nacional acompañe los pedidos de Salta que son justamente y legítimamente realizados”, afirmó.

Cornejo consideró que la relación atraviesa actualmente un proceso de negociación política y sostuvo que será Sáenz quien determine hasta qué instancia llegará el reclamo provincial.

“Hoy no se ve una reciprocidad, pero esperemos que esto se revea”, remarcó.

“Parte sí, parte no”

Consultado específicamente sobre si comparte la política económica de Milei, Cornejo respondió: “Parte sí, parte no”. Entre sus principales diferencias ubicó la política comercial del Gobierno nacional.

“No comparto la apertura indiscriminada de la importación”, afirmó, y sostuvo que los fabricantes argentinos no pueden competir en igualdad de condiciones con estructuras productivas como la china.

El legislador reclamó políticas que permitan exigir competitividad a la producción local sin poner en riesgo su continuidad.

“Cuidá la industria nacional. Sí, exigile que sea eficiente, competitiva, pero no la quiebres, no le exijas un trato totalmente desigual”, planteó.

Cornejo extendió el cuestionamiento a las economías regionales y señaló que sectores productivos argentinos deben competir internacionalmente con países que poseen estructuras de costos diferentes.

Sin embargo, también enumeró aspectos del programa económico nacional con los que sí manifestó coincidencias.

Mencionó el desendeudamiento, la decisión de no emitir moneda y la reducción de la inflación como políticas que considera positivas.

Ante la consulta sobre el costo que esas medidas tuvieron para la población, respondió: “Es altísimo”.

“Hay cuestiones que las comparto, otras no”, sintetizó.

De esta manera, Cornejo planteó un respaldo parcial al rumbo económico nacional, pero reclamó cambios en la política de importaciones y, en el plano político, una mayor respuesta de la Casa Rosada a los pedidos realizados desde Salta.