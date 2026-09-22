El riesgo país supera los 540 puntos y toca su nivel más alto en cuatro meses

Los mercados financieros argentinos volvieron a mostrar este martes una tónica adversa, consolidando una racha alcista en el índice de riesgo país que llevó al indicador elaborado por JP Morgan a superar la barrera de los 540 puntos básicos por primera vez desde el pasado 19 de mayo.

Esta aceleración en la cotización de los títulos de deuda soberana responde de manera directa al reacomodamiento de las tasas de interés dispuesto la semana semana pasada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), un movimiento que generó cortocircuitos en los mercados emergentes y profundizó la cautela entre los inversores locales.

En el segmento de renta fija, los bonos globales y bonares operaron mayoritariamente a la baja con retrocesos de hasta el 1,4%, desmarcándose de la tendencia global positiva que favoreció a los activos internacionales tras la caída internacional del precio del petróleo por debajo de los cien dólares por barril. En la misma línea, los ADRs argentinos que cotizan en Wall Securities sufrieron nuevas caídas lideradas por el sector financiero y tecnológico, mientras que el índice S&P Merval cedió un 1% para ubicarse en las 2.968.485 unidades, presionado por una contracción en el dólar contado con liquidación.

Especialistas del sector financiero advirtieron que este escenario de tensiones financieras se ve potenciado por la dinámica cambiaria doméstica, donde el Banco Central acumula divisas "a cuentagotas" a pesar de los buenos volúmenes operados en el mercado oficial de cambios. Analistas de plazas consultados señalaron que, con rendimientos en los bonos en dólares que rozan el diez por ciento y sin nuevas colocaciones de deuda a la vista, los desafíos en materia de sustentabilidad financiera y acumulación de reservas se perfilan con mayor exigencia de cara al próximo tramo del año.

(Con información de La Nación)