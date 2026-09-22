Una familia tipo destina casi el 15% de su salario a pagar servicios públicos

El costo de sostener los servicios públicos esenciales se convirtió en una de las variables más pesadas para la economía doméstica ya que una familia tipo destina actualmente no menos del 14,6% de su salario promedio para cubrir las boletas de luz, gas, agua y los boletos de transporte.

Según un detallado relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, el desembolso mensual necesario para afrontar esta canasta se ubica en un promedio de 268.405 pesos, calculado sobre un ingreso familiar estimado en poco más de 1,8 millones de pesos. El análisis profundiza en el fuerte impacto acumulado que dejó la recomposición tarifaria implementada en los últimos años, acumulando un incremento del 867% desde diciembre de 2023 que contrasta fuertemente con la evolución general de los precios en el mismo período.

Dentro de la estructura de gastos relevada por la institución académica, el transporte público se consolida como el rubro más gravoso para los hogares, acaparando el 47% del total destinado a servicios, lo que equivale a unos 126.689 pesos mensuales. Detrás de la movilidad urbana se ubican las facturas individuales para usuarios sin subsidios, donde la electricidad alcanza los 49.770 pesos mensuales, el gas natural trepa a 49.370 pesos y el servicio de agua potable se sitúa en 42.576 pesos. No obstante, el informe advierte una leve contracción mensual del 7,3% en el valor promedio de la canasta respecto al periodo anterior, un fenómeno explicado fundamentalmente por la merma en el consumo estacional de energía eléctrica y gas natural que logró compensar los incrementos tarifarios vigentes.

El estudio también pone la lupa sobre la asistencia estatal y la brecha subsistente en materia de subsidios económicos, señalando que los hogares del conurbano y la capital actualmente cubren mediante sus tarifas apenas el 54% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante. En el caso específico del transporte automotor, el informe calcula que el costo técnico de un boleto de colectivo asciende a 2.096 pesos, generando una diferencia del 136% frente a la tarifa abonada por los usuarios en la Ciudad de Buenos Aires, un desfasaje que continúa alimentando el debate sobre la sostenibilidad fiscal y el peso de las transferencias públicas en la región.

(Con información de Página12)