Más de 5.500 futbolistas y siete disciplinas: así será la Fiesta Nacional del Deporte en Salta

Salta lanzó oficialmente este miércoles la Fiesta Nacional del Deporte, que se realizará del 4 al 8 de diciembre y reunirá competencias de distintas disciplinas con delegaciones provenientes de diferentes puntos del país.

En diálogo con Aries, el coordinador de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, confirmó que las inscripciones comenzarán este viernes a las 20, a través de la plataforma Etiqueta.app.

Uno de los eventos de mayor convocatoria será el Mundialito de Clubes de Fútbol, para el que se proyecta la participación de más de 5.500 jugadores.

La programación incluirá además el Campeonato Nacional de Milla Urbana, organizado por la Confederación Argentina de Atletismo; el Triatlón de la Cumbre, con modalidades de triatlón, biatlón y trepa al cerro; básquet 3x3; un cuadrangular de vóley profesional y actividades de rugby y hockey.

También se sumará Universitario Rugby Club con la celebración de los 25 años del Seven de las Nubes.

Según Barraguirre, la organización estima que más de 12 mil personas podrían llegar a la ciudad durante esos días entre deportistas, dirigentes, acompañantes y visitantes.

El funcionario sostuvo que el movimiento tendrá impacto no solo sobre los escenarios deportivos sino también sobre la hotelería, gastronomía, transporte y actividad turística de la capital salteña.

“Van a venir a dormir, a comer, a trasladarse, a disfrutar y a pasear”, explicó, al señalar que ya comenzaron las tareas de coordinación necesarias para recibir ese volumen de visitantes.

Barraguirre destacó además el trabajo conjunto entre instituciones y dirigentes deportivos locales y nacionales para concentrar durante cinco días competencias de distintas disciplinas.

La información y las inscripciones estarán disponibles también a través de la página oficial de la Fiesta Nacional del Deporte.