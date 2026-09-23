Después de 15 años, comunidad wichí estrenó la escuela que “tanto soñó”

La comunidad wichí de El Obraje, en Salvador Mazza, cuenta desde ahora con el nuevo edificio de la escuela Monte Sinaí, después de una espera que, según informó el gobernador Gustavo Sáenz, se extendió durante 15 años.

El mandatario comunicó la habilitación a través de su cuenta oficial en X y señaló que la obra había quedado paralizada antes de ser retomada por la Provincia.

“Cuando la obra quedó paralizada, tomamos la decisión de terminarla”, expresó Sáenz en la publicación, en la que destacó el impacto que tendrá el nuevo edificio para los chicos de la comunidad.

El espacio estará destinado a que niños y niñas de El Obraje puedan desarrollar allí sus actividades educativas en mejores condiciones.