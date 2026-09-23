China abre mercado y Salta tiene qué vender: carne, legumbres, tabaco, vinos y cítricos

El presidente de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio, Javier Lozada, destacó las oportunidades que se abren para Salta y el NOA en el mercado chino y aseguró que nuevos acuerdos sanitarios podrían habilitar exportaciones argentinas adicionales por entre US$3.000 y US$4.000 millones.

En diálogo con Aries, tras la realización del China Day en Salta, Lozada calificó al encuentro como “un verdadero éxito” y destacó la participación de empresarios del NOA y de diferentes puntos del país. El objetivo, explicó, fue conectar oportunidades de negocios entre Argentina y China y profundizar el conocimiento entre ambos mercados.

Uno de los sectores con mayor potencial para Salta es el alimenticio. Lozada destacó que el Frigorífico Bermejo ya obtuvo la habilitación para exportar carne vacuna a China y señaló que también existen posibilidades para ampliar el comercio de legumbres, una de las producciones características de la provincia.

El próximo paso depende de una serie de convenios sanitarios que, según explicó, ya fueron negociados y esperan su firma durante una eventual visita de alto nivel del Gobierno argentino a China. Esos acuerdos permitirían incorporar productos que actualmente no tienen acceso directo a ese mercado.

“Estamos haciendo un análisis dentro de la Cámara y eso podría generar en total 3.000 o 4.000 millones de dólares adicionales”, sostuvo Lozada. La estimación no corresponde únicamente a Salta ni a las legumbres, sino al conjunto de nuevos productos argentinos que podrían acceder al mercado chino.

Entre ellos mencionó menudencias bovinas y porcinas, legumbres y distintos cereales, además de productos que ya vienen incrementando su presencia. Según detalló, Argentina comenzó a exportar trigo a China y durante este año avanzó también con el maíz.

Para Salta, las posibilidades van más allá de los alimentos. Lozada recordó el histórico comercio de tabaco con China y señaló que existen oportunidades para vinos, cítricos y jugos de limón. A esto se suma el sector minero, donde las inversiones de empresas chinas tienen una presencia creciente, particularmente alrededor del litio.

China y Argentina, más allá de las diferencias políticas

Consultado sobre si el alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos puede afectar los negocios con Beijing, Lozada sostuvo que el vínculo entre Argentina y China tiene carácter estratégico y de largo plazo.

Según afirmó, las inversiones chinas continúan creciendo y puso como ejemplo los proyectos vinculados al litio en Salta y otras provincias del NOA. También consideró necesario recuperar y fortalecer el diálogo público-privado para avanzar con los acuerdos pendientes.

El NOA podría ahorrar 20 días saliendo por Chile

La infraestructura aparece como otro punto determinante para convertir esas oportunidades en exportaciones. En ese sentido, Lozada destacó la importancia del Corredor Bioceánico de Capricornio y la posibilidad de utilizar los puertos chilenos como salida hacia el Pacífico.

El titular de la Cámara Argentino-China aseguró que Chile está dispuesto a poner sus puertos a disposición y remarcó una ventaja especialmente importante para las provincias del Norte argentino.

“En el caso de Chile, sobre todo, el NOA facilita la llegada a Asia en aproximadamente 20 días”, explicó. Esa reducción en los tiempos logísticos, sostuvo, representa un menor costo y puede volver más competitivos a los productos regionales.

Para Lozada, el desafío es contar con todas las alternativas disponibles: fortalecer los puertos argentinos, avanzar con el transporte de cargas y, al mismo tiempo, consolidar la salida hacia el Pacífico. Para Salta y el resto del NOA, esa infraestructura podría ser clave para aprovechar un mercado chino que continúa ampliando su demanda de alimentos, minerales y productos argentinos.