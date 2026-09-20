Salta prepara una Fiesta Nacional del Deporte y espera miles de visitantes en diciembre

La ciudad de Salta prepara para diciembre una Fiesta Nacional del Deporte que reunirá durante cinco días competencias de fútbol, triatlón, atletismo, básquet, rugby y hockey, con la expectativa de movilizar a miles de deportistas y generar un fuerte impacto turístico.

El anuncio fue anticipado por el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, en diálogo Qué Domingo por Aries.

La programación se desarrollará del 4 al 8 de diciembre y será presentada oficialmente este miércoles a las 10 en el Paseo Ex Palúdica.

“La idea es que Salta siga creciendo en ser la casa del deporte, que la gente venga a Salta a hacer deporte, turismo, conocer y disfrutar”, señaló Barraguirre.

Más de 5.000 jugadores

Uno de los eventos centrales será un Mundialito de Clubes de fútbol, que según anticipó el funcionario convocará a más de 5.000 jugadores.

Barraguirre mencionó entre los equipos previstos a clubes como Corinthians, Flamengo, Liverpool y Manchester, y aseguró que más del 80% de los participantes del torneo llegarán desde otras provincias o países.

La programación incluirá además el Triatlón de la Cumbre, que cumplirá 40 años y para el que se esperan alrededor de 1.200 participantes.

También habrá un Campeonato Argentino de Milla Urbana, básquet 3x3 y el Seven de las Nubes, con competencias de rugby y hockey.

La apuesta al turismo deportivo

Barraguirre explicó que el objetivo va más allá de la competencia y apunta directamente al crecimiento del turismo deportivo.

Según planteó, cada vez más personas viajan no solamente para presenciar grandes eventos, sino para competir y formar parte de ellos.

“Buscamos sembrar esa plantita aquí en Salta para que crezca y para que Salta sea por muchos años el lugar para el deporte en el país”, sostuvo.

El funcionario adelantó que la expectativa municipal es que la convocatoria de diciembre genere una alta ocupación hotelera, impulsada por los deportistas, equipos, cuerpos técnicos y familiares que llegarán a la ciudad.