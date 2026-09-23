Atropelló a un peatón y le secuestrarán el auto: no tenía seguro ni RTO

Un peatón de entre 50 y 55 años fue embestido este miércoles por la mañana por un automóvil en la esquina de avenida Sarmiento y Santiago del Estero, en la ciudad de Salta.

Según informó Aries desde el lugar, el vehículo circulaba por avenida Sarmiento con el semáforo habilitado e intentó doblar hacia Santiago del Estero cuando impactó contra el hombre que cruzaba la calle.

El peatón no sufrió lesiones de gravedad, aunque presentó golpes leves y permaneció en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Foto: Peatón embestido

Personal de Tránsito Municipal constató además que el automóvil no contaba con seguro ni con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), por lo que se dispuso su secuestro.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

El episodio fue el tercer siniestro vial reportado durante la mañana y, tras las pericias, el tránsito comenzó a normalizarse en la zona.