“Ya llegó a los colectivos”: UTA metió a Uber en la crisis del transporte en Salta

Desde el sector sostienen que las aplicaciones primero afectaron a taxis y remises y ahora también impactan en el sistema masivo.
 
Salta23/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En medio del conflicto financiero que atraviesa el transporte metropolitano, la UTA sumó otro factor a la discusión: el crecimiento de las aplicaciones de viajes.

Gerónimo Requena cuestionó en Pelo y Barba por Aries la autorización municipal para este tipo de servicios y aseguró que su impacto dejó de limitarse a taxis y remises.

El municipio autorizó una aplicación que ha ido destruyendo de a pedazos el esquema del transporte”, sostuvo.

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Consultado específicamente por Uber, confirmó que se refería a las aplicaciones de transporte y afirmó que el efecto comenzó primero sobre taxis y remises, pero actualmente también se percibe en los colectivos.

Ahora ya llegó hasta el transporte masivo de pasajeros”, aseguró.

El dirigente reclamó que Municipio, Provincia, SAETA y empresas se sienten a discutir una salida integral para el sistema, en medio de una disputa económica que podría derivar desde este jueves en una reducción de frecuencias.

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