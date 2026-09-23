“Ya llegó a los colectivos”: UTA metió a Uber en la crisis del transporte en Salta

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En medio del conflicto financiero que atraviesa el transporte metropolitano, la UTA sumó otro factor a la discusión: el crecimiento de las aplicaciones de viajes.

Gerónimo Requena cuestionó en Pelo y Barba por Aries la autorización municipal para este tipo de servicios y aseguró que su impacto dejó de limitarse a taxis y remises.

“El municipio autorizó una aplicación que ha ido destruyendo de a pedazos el esquema del transporte”, sostuvo.

Consultado específicamente por Uber, confirmó que se refería a las aplicaciones de transporte y afirmó que el efecto comenzó primero sobre taxis y remises, pero actualmente también se percibe en los colectivos.

“Ahora ya llegó hasta el transporte masivo de pasajeros”, aseguró.

El dirigente reclamó que Municipio, Provincia, SAETA y empresas se sienten a discutir una salida integral para el sistema, en medio de una disputa económica que podría derivar desde este jueves en una reducción de frecuencias.