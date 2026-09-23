Motociclista en código rojo tras un violento choque frente al Parque Bicentenario

Un fuerte siniestro vial se registró este miércoles por la mañana sobre la Circunvalación de avenida Bolivia, frente al Parque Bicentenario, y dejó a un motociclista gravemente herido.

La víctima fue trasladada en código rojo luego de impactar contra una camioneta 4x4. La violencia del choque dejó restos de la motocicleta, el casco dañado y manchas de sangre sobre la calzada.

Según relataron testigos en el lugar, la motocicleta circulaba por el sector derecho y habría intentado desplazarse hacia la izquierda para continuar por la circunvalación, evitando la bajada hacia Ciudad Judicial. En esa maniobra se habría producido el impacto con una camioneta que ingresaba hacia ese acceso. La mecánica deberá ser determinada por las pericias.

Por el operativo, quedó cortada la bajada hacia Ciudad Judicial y la UNSa, mientras que unos metros antes se dispuso una reducción a media calzada sobre avenida Bolivia.

Personal policial delimitó la escena y aguardaba la llegada de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Se recomienda evitar la zona o circular con extrema precaución mientras continúe el procedimiento.