Menos servicios y riesgo de despidos: UTA mira al jueves

El conflicto por la deuda que las empresas de transporte reclaman a SAETA ya tendría consecuencias puntuales sobre algunos recorridos, según advirtió la UTA.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Gerónimo Requena afirmó que “en algunos recorridos ya sacaron dos servicios” y que trabajadores están cubriendo otros turnos, aunque aclaró que parte de esa reorganización también estaría vinculada con personal de vacaciones.

La declaración aparece a horas del plazo fijado por las subconcesionarias, que advirtieron que desde este jueves podrían dejar de cumplir las órdenes de servicio vigentes si no reciben una respuesta por los pagos reclamados.

“Estamos observando a ver qué va a pasar en los próximos días. Hay una amenaza para el jueves de que, si no cumplen con el pago, van a comenzar a retirar el servicio”, señaló Requena.

La eventual reducción podría afectar también las horas de trabajo de los choferes, situación frente a la cual UTA anticipó que intervendrá.