Deudas y empresas en Salta: un concurso preventivo y una quiebra llegan a la Justicia

El Boletín Oficial de Salta publicado este miércoles 23 de septiembre expuso dos procesos empresariales distintos, pero vinculados por un mismo problema: dificultades para afrontar obligaciones económicas.

Por un lado, Falbo Neumáticos SRL ingresó en concurso preventivo, procedimiento que permite a una empresa intentar reorganizar sus deudas y negociar con sus acreedores para evitar la quiebra. La apertura fue declarada el 29 de julio y los acreedores tendrán plazo hasta el 29 de octubre para presentar sus pedidos de verificación.

En paralelo, la Justicia declaró la quiebra directa de AMI SRL, con domicilio social en calle Mitre 41 de la ciudad de Salta. El proceso fue dispuesto el 18 de septiembre y para el 9 de noviembre está previsto el sorteo del síndico que intervendrá en el expediente.

La diferencia es importante: mientras el concurso preventivo busca preservar la continuidad de la empresa mediante un acuerdo con los acreedores, la quiebra abre un proceso judicial destinado a ordenar los bienes y deudas de la firma.

En términos económicos, este tipo de procesos puede repercutir sobre proveedores, acreedores, trabajadores y otras empresas vinculadas comercialmente, especialmente cuando existen cadenas de pagos pendientes.