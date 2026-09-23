Tartagal, en riesgo extremo de incendios: Capital y Orán están en nivel muy alto

El peligro de incendios forestales volvió a encender las alertas en Salta este miércoles 23 de septiembre. Tartagal se encuentra en nivel de riesgo extremo, mientras que Salta Capital y San Ramón de la Nueva Orán presentan riesgo muy alto, según el índice difundido por Defensa Civil.

En Tartagal, las condiciones son consideradas críticas debido a la combinación de vegetación seca, baja humedad y vientos moderados, factores que facilitan tanto el inicio como la rápida propagación del fuego.

En Capital, Defensa Civil pidió evitar cualquier tipo de quema y no arrojar colillas, mientras que en Orán también rige un nivel muy alto de peligro.

La advertencia coincide con un marcado ascenso de las temperaturas previsto para los próximos días. Después de una mañana fría este miércoles, con una mínima cercana a los 3°C, el termómetro comenzará a subir con fuerza: para el jueves se esperan alrededor de 31°C y hacia el fin de semana las máximas podrían superar ampliamente los 30°C.

Entre las principales recomendaciones se encuentran no quemar basura, pastizales ni restos de poda, evitar trabajos con máquinas que puedan generar chispas, mantener cortafuegos limpios y avisar inmediatamente ante la presencia de humo o fuego.

Defensa Civil recordó además que el viento puede acelerar rápidamente la propagación de las llamas, por lo que pidió extremar las precauciones durante los próximos días.