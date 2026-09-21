Gobierno actualizó los servicios aéreos a terceros: hay tarifas de hasta USD 12 mil

La nueva escala alcanza vuelos, helicópteros, hangaraje, asistencia técnica y uso de instalaciones. Los valores están expresados en dólares.
Salta21/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta modificó el cuadro tarifario correspondiente a servicios aéreos, uso de instalaciones y prestaciones generales que la Dirección General de Aviación Civil brinda a terceros.

La actualización rige desde el 15 de septiembre y establece valores diferenciados según el tipo de aeronave, operación y operador.

Entre los montos más altos aparecen las operaciones especiales de helicópteros. Para los modelos B-412 EP, la tarifa fue fijada en USD 6.000 por hora, mientras que para el B-429 alcanza los USD 5.000.

El nuevo cuadro también fija los valores de hangaraje.

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Para aeronaves de más de 24.000 kilos de peso máximo de despegue, los operadores nacionales deberán pagar USD 900 diarios o USD 4.500 mensuales. En el caso de operadores internacionales, la tarifa asciende a USD 1.800 diarios y USD 12.000 mensuales.

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También se establecieron tarifas para asistencia técnica, asesoramiento aeronáutico, provisión de repuestos, uso de sala de embarque, vehículos de apoyo y aulas multimedia.

La resolución aclara que se trata de servicios prestados a terceros, por lo que los valores no representan gastos ordinarios de la Provincia por la utilización de sus propias aeronaves.

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