Gobierno actualizó los servicios aéreos a terceros: hay tarifas de hasta USD 12 mil

El Gobierno de Salta modificó el cuadro tarifario correspondiente a servicios aéreos, uso de instalaciones y prestaciones generales que la Dirección General de Aviación Civil brinda a terceros.

La actualización rige desde el 15 de septiembre y establece valores diferenciados según el tipo de aeronave, operación y operador.

Entre los montos más altos aparecen las operaciones especiales de helicópteros. Para los modelos B-412 EP, la tarifa fue fijada en USD 6.000 por hora, mientras que para el B-429 alcanza los USD 5.000.

El nuevo cuadro también fija los valores de hangaraje.

Para aeronaves de más de 24.000 kilos de peso máximo de despegue, los operadores nacionales deberán pagar USD 900 diarios o USD 4.500 mensuales. En el caso de operadores internacionales, la tarifa asciende a USD 1.800 diarios y USD 12.000 mensuales.

También se establecieron tarifas para asistencia técnica, asesoramiento aeronáutico, provisión de repuestos, uso de sala de embarque, vehículos de apoyo y aulas multimedia.

La resolución aclara que se trata de servicios prestados a terceros, por lo que los valores no representan gastos ordinarios de la Provincia por la utilización de sus propias aeronaves.