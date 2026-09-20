Central Norte recibe a Defensores: puertas abiertas desde las 15:30 y fuerte operativo de seguridad

Tragedia en la circunvalación oeste: murió un joven de 24 años
Ivana ChañiPoliciales20/09/2026
El hecho ocurrió cerca de la medianoche, en la intersección con la ruta provincial 28. La Justicia busca establecer cómo se produjo el siniestro.
Más de 300 efectivos policiales formarán parte del operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Central Norte y Atlético Defensores de Belgrano, que se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Padre Ernesto Martearena.
El dispositivo abarcará tanto el interior del estadio como sus inmediaciones y contará con personal de unidades especiales y áreas operativas e investigativas.
Las puertas se habilitarán a partir de las 15:30, por lo que se recomendó a los hinchas llegar con anticipación para evitar demoras.
En los accesos habrá filtros de control y sistemas de identificación y verificación de antecedentes.
Para ingresar será obligatorio presentar DNI y ticket de entrada en formato físico.