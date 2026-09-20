Central Norte recibe a Defensores: puertas abiertas desde las 15:30 y fuerte operativo de seguridad

Más de 300 efectivos policiales formarán parte del operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Central Norte y Atlético Defensores de Belgrano, que se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El dispositivo abarcará tanto el interior del estadio como sus inmediaciones y contará con personal de unidades especiales y áreas operativas e investigativas.

Las puertas se habilitarán a partir de las 15:30, por lo que se recomendó a los hinchas llegar con anticipación para evitar demoras.

En los accesos habrá filtros de control y sistemas de identificación y verificación de antecedentes.

Para ingresar será obligatorio presentar DNI y ticket de entrada en formato físico.