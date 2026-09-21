Minería subió el costo de las inspecciones: los viáticos llegan a $96 mil por día
La Secretaría de Minería de Salta actualizó los valores de los viáticos diarios que deberán afrontar los particulares o empresas cuando se realicen inspecciones previstas por la Ley 7.141.
La Resolución 132 establece un valor de $96.000 diarios para secretario, coordinador y directores generales, mientras que para el resto del personal del organismo el monto será de $90.000 por día.
Los gastos correspondientes a estas inspecciones son a cargo del interesado, quien deberá depositar los fondos en la cuenta del Fondo Especial de Promoción Minera.
La normativa alcanza a distintas actuaciones de fiscalización minera, entre ellas verificaciones de obligaciones legales, mensuras e inspecciones vinculadas a explotaciones de áridos.
La resolución también establece que estos valores podrán volver a actualizarse tomando como referencia la escala vigente del Poder Judicial de Salta.