Minería subió el costo de las inspecciones: los viáticos llegan a $96 mil por día

La Secretaría fijó nuevos valores para las inspecciones previstas por la legislación minera. Los montos deberán ser pagados por los interesados.
Salta21/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Secretaría de Minería de Salta actualizó los valores de los viáticos diarios que deberán afrontar los particulares o empresas cuando se realicen inspecciones previstas por la Ley 7.141.

La Resolución 132 establece un valor de $96.000 diarios para secretario, coordinador y directores generales, mientras que para el resto del personal del organismo el monto será de $90.000 por día.

Los gastos correspondientes a estas inspecciones son a cargo del interesado, quien deberá depositar los fondos en la cuenta del Fondo Especial de Promoción Minera.

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La normativa alcanza a distintas actuaciones de fiscalización minera, entre ellas verificaciones de obligaciones legales, mensuras e inspecciones vinculadas a explotaciones de áridos.

La resolución también establece que estos valores podrán volver a actualizarse tomando como referencia la escala vigente del Poder Judicial de Salta.

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