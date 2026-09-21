Expulsaron a cuatro policías condenados por golpear y hospitalizar a un hombre
Salta21/09/2026Ivana Chañi
El hecho ocurrió en 2018 y provocó la internación de la víctima en el Hospital San Bernardo. La sentencia contra los cuatro efectivos quedó firme.
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