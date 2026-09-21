Expulsaron a cuatro policías condenados por golpear y hospitalizar a un hombre

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El Gobierno de Salta dispuso la destitución por exoneración de cuatro integrantes de la Policía provincial que habían sido condenados por una golpiza contra un hombre, ocurrida en octubre de 2018.

La medida alcanza al oficial ayudante Franco Nahuel Flores, al sargento Enzo Lucas Emanuel Quipildor, al cabo Pablo Hernán Castillo y a la cabo Gabriela Yanina Arjona. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 588, publicado este lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial.

El expediente administrativo se originó a partir de un hecho ocurrido el 3 de octubre de 2018, denunciado por José Fernando Arias en perjuicio de su hermano, Pablo Joel Arias.

Según consta en el decreto, Arias intentó retirarse del lugar por temor, pero fue alcanzado por los cuatro agentes, quienes lo golpearon con golpes de puño y le provocaron lesiones que derivaron en su internación en el Hospital San Bernardo.

Por ese episodio se inició una causa penal que terminó con una sentencia condenatoria contra los cuatro policías. El fallo quedó firme y consentido.

A partir de esa resolución judicial, la Secretaría de Seguridad inició el correspondiente sumario administrativo. Asuntos Internos aconsejó aplicar la máxima sanción y consideró acreditadas faltas muy graves al reglamento policial.

Fiscalía de Estado tampoco formuló objeciones a la sanción expulsiva y finalmente el Poder Ejecutivo resolvió la exoneración de los cuatro efectivos, que se hará efectiva desde su notificación.

La decisión cierra así el trámite administrativo derivado de una causa que comenzó hace casi ocho años y que ya contaba con condenas penales firmes.