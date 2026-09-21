En Salta estiman que hay unos 120 mil jubilados y advierten por su vulnerabilidad

En Salta habría alrededor de 120 mil personas jubiladas, según una estimación realizada por el área provincial de Adultos Mayores a partir de los datos poblacionales de la provincia.

El dato fue planteado por Nicolás O’Brien, director general de Adultos Mayores, en Qué Domingo por Aries, en el marco del Día del Jubilado. El funcionario aclaró que se trata de una estimación y no de un registro específico de personas jubiladas.

O’Brien tomó como referencia el último censo, que registró 1.441.351 habitantes en Salta, y señaló que alrededor del 12,8% corresponde a personas mayores de 60 años. A partir de esa proporción calculó que unas 120 mil personas podrían encontrarse actualmente jubiladas.

Bajos ingresos y gastos que pesan sobre los jubilados

Más allá de la cantidad, el funcionario puso el foco en las dificultades que atraviesan muchos adultos mayores para sostener sus gastos cotidianos.

Mencionó especialmente el costo de los medicamentos y la situación de quienes deben afrontar un alquiler únicamente con sus ingresos previsionales.

También pidió que las familias presten atención a las necesidades de padres y abuelos y mantengan un acompañamiento cercano.

“La familia, por favor, que tenga la mirada puesta en el papá, en la mamá, a ver qué andan precisando. No podemos abandonarlos ahora”.

La soledad, otro problema entre los adultos mayores

O’Brien señaló que la vulnerabilidad no se limita al aspecto económico. También advirtió sobre el aislamiento y la soledad que pueden atravesar algunas personas mayores.

En ese sentido, planteó la necesidad de recuperar los vínculos familiares y comunitarios, incluso con vecinos que puedan pasar fechas especiales o momentos difíciles sin compañía.

“Hay que abandonar ese discurso del individualismo, del materialismo, del sálvese quien pueda para poder hacer una sociedad, un tejido social consistente, solidario”, sostuvo.

El funcionario remarcó además la importancia de prestar atención al estado emocional de los adultos mayores y generar espacios donde puedan ser escuchados y acompañados.