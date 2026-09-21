La Caja Interprofesional, a consulta: nutricionistas definirán su postura

El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta convocó a una asamblea extraordinaria para consultar a sus matriculados si están de acuerdo con mantener o derogar la Ley 8.444, que creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta.

La reunión se realizará el sábado 10 de octubre a las 8, en el Hotel Casa Real, ubicado en Bartolomé Mitre 669 de la ciudad de Salta.

El único punto previsto en el orden del día será conocer la posición de los profesionales respecto de la continuidad de la normativa.

La consulta tendrá carácter estrictamente consultivo. El propio Colegio aclaró que una eventual derogación de la Ley 8.444 depende exclusivamente de los legisladores provinciales y que el objetivo de la asamblea es obtener un dato concreto sobre el nivel de acompañamiento o rechazo entre los matriculados.

La ley fue sancionada en agosto de 2024 y creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta. La normativa establece como afiliados a los profesionales matriculados en los colegios de Graduados en Nutrición y de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social.

Quiénes podrán votar

Para participar con voz y voto, los nutricionistas deberán tener la matrícula paga hasta julio de 2026 inclusive.

La asamblea podrá sesionar inicialmente con la mitad más uno de los matriculados. Si ese número no se alcanza, transcurrida una hora desde el horario de convocatoria podrá comenzar con los profesionales presentes.

También se habilitará, de manera excepcional, la participación por Zoom para matriculados cuyo domicilio real se encuentre fuera del área metropolitana definida en la convocatoria.

Quedan dentro de ese área Salta Capital, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, La Caldera, El Carril, Chicoana, Vaqueros, Campo Quijano y Rosario de Lerma.

El enlace para participar a distancia será enviado un día antes a los matriculados del interior habilitados para intervenir y que tengan sus cuotas al día.

Una ley que ya llegó a la Legislatura

El funcionamiento de la Caja viene siendo discutido durante 2026. En febrero, representantes de nutricionistas y trabajadores sociales plantearon ante diputados provinciales cuestionamientos vinculados con los aportes obligatorios y solicitaron evaluar modificaciones a la Ley 8.444.

En junio, la Comisión de Salud de Diputados volvió a analizar el funcionamiento del sistema junto con autoridades de la Caja y representantes de entidades profesionales.

La asamblea del 10 de octubre no resolverá por sí misma el futuro de la Caja, pero permitirá conocer qué posición tiene el Colegio de Nutricionistas sobre uno de los puntos que ya se discuten en la Legislatura provincial.