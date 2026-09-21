Salta amaneció con tres sismos en dos horas: el mayor fue de 3,9
Salta21/09/2026Ivana Chañi
El INPRES registró movimientos a las 4:02, 5:49 y 6:09 de este lunes. El último tuvo una profundidad de apenas 5 kilómetros.
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