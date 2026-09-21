Salta amaneció con tres sismos en dos horas: el mayor fue de 3,9

El INPRES registró movimientos a las 4:02, 5:49 y 6:09 de este lunes. El último tuvo una profundidad de apenas 5 kilómetros.
Salta21/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta registró una seguidilla de sismos durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre, con tres movimientos en poco más de dos horas y epicentros ubicados en una zona próxima a Cafayate.

Según los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 6:09 y alcanzó los 3,9 grados.

El epicentro fue localizado a 70 kilómetros al oeste de Cafayate, 76 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y 76 kilómetros al sudeste de Incahuasi.

Además, fue un movimiento superficial: tuvo apenas 5 kilómetros de profundidad.

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Antes, a las 5:49, el organismo había registrado otro sismo de magnitud 2,7, a 10 kilómetros de profundidad. Su epicentro se ubicó a 60 kilómetros al noroeste de Cafayate.

La secuencia había comenzado a las 4:02, cuando se produjo un movimiento de magnitud 3,4, con una profundidad de 6 kilómetros. En ese caso, el epicentro estuvo situado a 69 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, 71 kilómetros al sudeste de Incahuasi y 78 kilómetros al oeste de Cafayate.

Los registros del INPRES muestran además otros movimientos sísmicos en Salta durante las horas previas, por lo que la actividad no se limitó a esos tres episodios de la madrugada.

Hasta el momento, en la información oficial observada no se reportan daños ni consecuencias materiales.

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