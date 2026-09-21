Día de la Sanidad: este lunes no habrá consultorios externos y atenderán solo las guardias
Salud21/09/2026Ivana Chañi
El asueto alcanza al personal sanitario público provincial. Hospitales y centros de salud mantendrán guardias, mientras Hemoterapia e Incluir Salud estarán cerrados.
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