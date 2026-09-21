Día de la Sanidad: este lunes no habrá consultorios externos y atenderán solo las guardias

Este lunes 21 de septiembre habrá asueto para los trabajadores del sistema público de salud de Salta por el Día del Trabajador de la Sanidad, por lo que se modificará la atención habitual en hospitales, centros de salud y distintas dependencias provinciales.

El Ministerio de Salud Pública informó que no habrá atención en consultorios externos en los establecimientos de toda la provincia. Cada hospital y centro de salud organizó guardias para garantizar la cobertura de urgencias y emergencias, además de la atención de pacientes internados.

También permanecerán cerrados al público el Centro Regional de Hemoterapia e Incluir Salud.

En cambio, las delegaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y su farmacia central, ubicada en Belgrano 944 de la ciudad de Salta, trabajarán en sus horarios habituales.

El SAMEC mantendrá normalmente su servicio de atención prehospitalaria, con móviles y personal de guardia. Las emergencias pueden solicitarse a través del 911.

El beneficio está contemplado en la Ley Provincial 7678, que establece el 21 de septiembre como Día del Trabajador de la Sanidad para el personal comprendido en la Carrera Sanitaria.