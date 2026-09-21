Pasos fronterizos: Bolivia y Paraguay habilitados y restricciones hacia Chile

Los principales pasos internacionales que conectan a Salta con Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados este lunes 21 de septiembre, aunque con distintos horarios y recomendaciones por las condiciones meteorológicas.

Según el parte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, el paso Aguas Blancas–Chalanas funciona de 7 a 19, con cruce fluvial. Para la zona se anticipa una temperatura entre 16 y 32 grados y cielo nublado.

El paso internacional de Salvador Mazza permanece habilitado las 24 horas, con una máxima prevista de 31 grados y condiciones parcialmente soleadas.

También está habilitado durante las 24 horas el paso de Los Toldos, aunque el informe advierte sobre un 50% de probabilidad de tormentas, con posibles lluvias y tormentas aisladas en la zona montañosa.

En tanto, el cruce Aguas Blancas–Puente Internacional se encuentra operativo las 24 horas, tanto para tránsito vehicular como peatonal.

Misión La Paz, habilitado hasta las 20

El paso fronterizo Misión La Paz–Paraguay está habilitado este lunes entre las 7 y las 20.

El pronóstico difundido para la zona indica cielo soleado, una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 34, con viento de 26 kilómetros por hora.

Defensa Civil recomienda mantener una hidratación constante, utilizar protección solar, circular con precaución y contar con la documentación correspondiente para efectuar el cruce.

Atención con los pasos hacia Chile

El último parte aportado sobre los cruces hacia Chile está fechado el domingo 20 de septiembre, por lo que requiere una actualización antes de emprender viaje.

En ese informe, Paso Sico permanecía a la espera de confirmación de Gendarmería para su habilitación.

Socompa figuraba operativo exclusivamente para tránsito ferroviario y no habilitado para vehículos, con fuertes vientos de hasta 51 kilómetros por hora.

Por su parte, Jama, en Jujuy, aparecía cerrado por acumulación de nieve, sin habilitación para ningún tipo de tránsito en ese reporte.

Las autoridades recomiendan consultar nuevamente el estado de los pasos antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse por razones meteorológicas o disposiciones de los organismos fronterizos.