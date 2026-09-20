Riesgo extremo de incendios forestales en Salta Capital este domingo

La ciudad de Salta alcanzó este domingo el nivel extremo de peligro de incendios forestales, mientras Orán y Tartagal permanecen con riesgo muy alto.
Salta20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta Capital se encuentra este domingo 20 de septiembre bajo nivel extremo de peligro de incendios forestales, de acuerdo con el índice difundido por Defensa Civil.

Se trata de la categoría de mayor riesgo, asociada a condiciones que favorecen tanto el inicio como la rápida propagación del fuego.

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La situación también requiere especial atención en San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, donde el índice fue calificado como muy alto.

Ante este escenario, Defensa Civil pidió no encender fuego en zonas rurales, campos o montañas, no arrojar colillas de cigarrillos ni residuos inflamables y evitar cualquier actividad que pueda producir chispas.

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También recordó que, ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso de inmediato al 911.

El organismo insistió en extremar las medidas preventivas durante toda la jornada, especialmente en sectores con vegetación seca y expuestos al viento.

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