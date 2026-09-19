Presupuesto 2027: el Gobierno cede en Discapacidad y negocia cambios con sus aliados
Política19/09/2026Ivana Chañi
El oficialismo negocia con PRO, UCR y bloques provinciales un texto alternativo. Mantendría el nomenclador universal y permitiría combinar pensión y trabajo registrado.
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