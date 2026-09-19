Presupuesto 2027: el Gobierno cede en Discapacidad y negocia cambios con sus aliados

El Gobierno nacional negocia modificar el capítulo de Discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 después de las objeciones planteadas en el Congreso por sectores aliados y opositores.

Minuto Uno informó que fuentes oficiales anticiparon que los artículos originales serán reemplazados por una nueva redacción que se discute con el PRO, la UCR y bloques provinciales. Desde esos espacios confirmaron que las conversaciones se reanudaron, aunque todavía esperan conocer el borrador definitivo.

El proyecto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo proponía cambios importantes para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, incluida la eliminación del Certificado Único de Discapacidad como vía directa para obtener el beneficio y la incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal.

También modificaba el esquema del Nomenclador de Prestaciones Básicas, eliminando el arancel único que actualmente funciona como referencia común para obras sociales, prepagas y otras entidades obligadas.

Qué cambiaría con la nueva propuesta

De acuerdo con las negociaciones en Diputados, el nuevo texto mantendría un nomenclador de carácter universal, aunque su actualización sería bimestral de acuerdo con el IPC, en lugar del mecanismo mensual previsto en la legislación de emergencia vigente.

Otro de los cambios en discusión permitiría que las pensiones por discapacidad sean compatibles con un empleo registrado, punto reclamado por los bloques que participan de la negociación. A la vez, el Gobierno buscaría establecer requisitos adicionales para determinar quién puede acceder al beneficio.

La Nación también confirmó que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones en este apartado del Presupuesto, aunque no prevé retirar todos los puntos cuestionados y apunta a alcanzar un texto consensuado durante el tratamiento parlamentario.

Por ahora, los cambios no están aprobados. El Presupuesto 2027 deberá atravesar el debate en comisiones y posteriormente la votación en ambas cámaras del Congreso.