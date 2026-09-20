Caso ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones

Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados internos de deuda exigible del organismo.

Noticias Argentinas consignó que el relevamiento fue realizado tras la salida de Diego Spagnuolo y analizó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, incluyendo pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, contratos, empleados y declaraciones juradas.

La diferencia surgió al comparar la información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, área que administraba programas como Incluir Salud. Esta última informó el monto de deuda más elevado.

El propio informe advirtió que parte de las diferencias podría estar vinculada con errores involuntarios en la carga de datos realizada por prestadores, por lo que el desfasaje no equivale por sí mismo a fondos faltantes.

La auditoría también cuestionó el uso del mecanismo de “legítimo abono”, utilizado para pagar bienes o servicios ya prestados sin haber completado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Entre 2024 y agosto de 2025, proveedores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones, mientras parte de las compras y procedimientos administrativos continúan bajo revisión.

En paralelo, la Justicia investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la ex ANDIS, incluida una causa por posibles sobreprecios y coimas. Esa investigación sigue en trámite y no implica que las observaciones de la auditoría constituyan por sí mismas delitos comprobados.