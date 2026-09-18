Allanamiento por grooming en plena cordillera salteña

Un allanamiento realizado en San Antonio de los Cobres, en el departamento Los Andes, puso el foco en el interior salteño en el marco de una investigación por un presunto caso de grooming. El procedimiento terminó con un hombre detenido y el secuestro de elementos tecnológicos que serán sometidos a pericias.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de una adolescente, quien advirtió que su hija habría mantenido conversaciones con un adulto a través de redes sociales, quien le envió mensajes con contenido de naturaleza sexual.

A partir de esa presentación, efectivos de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas llevaron adelante tareas de investigación, análisis y relevamiento de información que permitieron identificar al sospechoso y avanzar con el allanamiento en un domicilio de San Antonio de los Cobres, bajo la dirección de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo.

Durante el allanamiento, los efectivos detuvieron a un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia, y secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos de interés para la investigación del caso de grooming, que es el acoso y la manipulación que realiza una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente, a través de internet o medios digitales para atentar contra su integridad sexual.

Los elementos incautados serán sometidos a pericias y análisis especializados. En el procedimiento también intervino la Oficina Judicial de Garantías.