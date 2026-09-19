Casi uno de cada tres presos de Salta está detenido por delitos sexuales

Casi uno de cada tres presos alojados en las cárceles de Salta está detenido por causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual, según un relevamiento del Servicio Penitenciario provincial.

El informe contabiliza 1.156 personas privadas de su libertad por este tipo de expedientes, lo que representa el 30,85% de la población penitenciaria relevada. La cifra incluye tanto personas que cumplen condena como otras que atraviesan un proceso judicial.

Nuevo Diario de Salta resaltó el peso que alcanzaron estas causas dentro del sistema penitenciario, ya que actualmente constituyen la categoría con mayor cantidad de internos.

En segundo lugar aparecen los delitos contra la propiedad, con 994 personas detenidas, equivalentes al 26,53% del total. Otros 901 internos, el 24,05%, están vinculados con la categoría de otros delitos contra las personas.

Las causas relacionadas con la Ley de Estupefacientes 23.737 reúnen a 419 personas, un 11,18%, mientras que los delitos contra la libertad representan 151 internos, el 4,03%.

Cárceles con una ocupación del 130%

El relevamiento expone además otro problema: la sobreocupación del sistema penitenciario salteño.

Las unidades provinciales disponen de 2.895 plazas, pero actualmente alojan a 3.765 personas, es decir, 870 internos por encima de la capacidad declarada.

En términos porcentuales, las cárceles funcionan con una ocupación cercana al 130%: por cada 100 lugares disponibles hay aproximadamente 130 personas alojadas.

Así, los números muestran simultáneamente el fuerte peso de los delitos contra la integridad sexual dentro de la población penitenciaria y una estructura carcelaria que actualmente aloja a muchas más personas de las que puede contener según su capacidad formal.