Casi uno de cada tres presos de Salta está detenido por delitos sexuales
Judiciales19/09/2026Ivana Chañi
Un relevamiento del Servicio Penitenciario contabilizó 1.156 internos por este tipo de causas. Además, hay 3.765 personas alojadas para una capacidad de 2.895 plazas.
Te puede interesar
Ivana ChañiJudiciales19/09/2026
El fiscal incorporó a sociedades de Rockhopper y a Navitas Petroleum. Busca determinar sus vínculos societarios y si las operaciones pueden encuadrar en otros delitos.
Fate: la Justicia ordenó el desalojo de la planta ocupada
Ivana ChañiJudiciales18/09/2026
La Cámara de Apelaciones de San Isidro consideró agotadas las instancias de conciliación. El conflicto comenzó tras el cierre de la fábrica y los despidos anunciados en febrero.
Drogas sintéticas: Quién es el cerrillano detenido en el secuestro histórico de MDMA
Melina SolaJudiciales18/09/2026
En el operativo de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incautaron 52 kilos de MDMA (metilendioximetanfetamina), materia prima que se utiliza para fabricar pastillas de éxtasis o tussi. El cargamento está valuado en U$$ 2.340.000.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas y secuestró 52 kilos de MDMA (éxtasis) de máxima pureza, valuados en 18 millones de dólares.
Un hombre quedó a disposición de la Justicia y secuestraron celulares y otros dispositivos tecnológicos en San Antonio de los Cobres
Absolvieron por la duda a los dos exjefes de Gendarmería del escuadrón Tartagal
Melina SolaJudiciales17/09/2026
José Gustavo Kolasa y Carlos Raúl Miguel, estaban acusados de abuso de autoridad, abuso sexual e incumplimiento de funcionarios públicos.
Lo más visto
Las licencias de conducir en Capital tendrán una vigencia de hasta ocho años
Mariana FríasSalta18/09/2026
Los nuevos plazos dependerán de la edad del conductor y se aplicarán únicamente a las licencias particulares. Las profesionales mantendrán el esquema vigente.
Salta busca ampliar los controles regionales contra el narcotráfico y delitos complejos
Mariana FríasPolítica18/09/2026
La Provincia planteó sumar a Chaco, Catamarca y Santiago del Estero al trabajo que ya realiza con Jujuy y Tucumán. Buscan acciones para detectar pistas clandestinas.
Con una caída de hasta el 60% en la recaudación, taxistas esperan el aval para su propia app
Mariana FríasSalta18/09/2026
La aplicación permitiría identificar al conductor y su número de licencia, además de solicitar viajes y compartir el costo con hasta cuatro pasajeros.
Convocan a la ‘Marcha de la Bronca’ en Salta
Iván LuisPolítica18/09/2026
La protesta contra las medidas del gobierno libertario y sus acólitos fue convocada a nivel nacional y tendrá su réplica en la provincia.
Juventud Antoniana perdió ante Cipolletti y cerró un Nonagonal para el olvido
Alfredo BurgosDeportes19/09/2026
El Santo cayó 2-0 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con goles de Andrés Almirón y Martín Peralta. Matías Vicedo fue expulsado en el complemento. Ahora, el equipo de Mazza deberá afrontar la Reválida por el segundo ascenso.