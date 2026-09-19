Malvinas: Stornelli amplió la acusación contra petroleras y pidió informes al Reino Unido e Israel
Judiciales19/09/2026Ivana Chañi
El fiscal incorporó a sociedades de Rockhopper y a Navitas Petroleum. Busca determinar sus vínculos societarios y si las operaciones pueden encuadrar en otros delitos.
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Ivana ChañiJudiciales19/09/2026
Un relevamiento del Servicio Penitenciario contabilizó 1.156 internos por este tipo de causas. Además, hay 3.765 personas alojadas para una capacidad de 2.895 plazas.
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En el operativo de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incautaron 52 kilos de MDMA (metilendioximetanfetamina), materia prima que se utiliza para fabricar pastillas de éxtasis o tussi. El cargamento está valuado en U$$ 2.340.000.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas y secuestró 52 kilos de MDMA (éxtasis) de máxima pureza, valuados en 18 millones de dólares.
Un hombre quedó a disposición de la Justicia y secuestraron celulares y otros dispositivos tecnológicos en San Antonio de los Cobres
Absolvieron por la duda a los dos exjefes de Gendarmería del escuadrón Tartagal
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