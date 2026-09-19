Malvinas: Stornelli amplió la acusación contra petroleras y pidió informes al Reino Unido e Israel

El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas cerca de las Islas Malvinas e incorporó nuevas empresas a la investigación por presuntas operaciones realizadas sin autorización argentina.

La ampliación alcanza a Rockhopper Exploration PLC, sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Las firmas se suman a Desire Petroleum Limited, que ya estaba comprendida en el expediente.

Infobae detalló que Stornelli también solicitó el envío de exhortos al Reino Unido e Israel para obtener información sobre la composición societaria de las compañías y verificar eventuales relaciones comerciales con intereses británicos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y tramita en el Juzgado Federal N°11. La hipótesis que investiga la fiscalía es si las compañías realizaron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin contar con autorización de las autoridades argentinas.

También investigan posibles delitos ambientales

La pesquisa no se limita a eventuales infracciones a la Ley 26.659, que regula y sanciona actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en su plataforma continental.

Stornelli planteó que durante la investigación deberá establecerse además si pudieron existir delitos ambientales, infracciones aduaneras o maniobras de lavado de activos provenientes de las actividades denunciadas. Se trata, por ahora, de hipótesis bajo investigación y no de delitos establecidos judicialmente.

Las actuaciones forman parte de distintas acciones judiciales impulsadas en las últimas semanas alrededor de la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas. En un expediente separado, la Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas abstenerse de avanzar con el proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas.