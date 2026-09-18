Un salteño detenido en el mayor decomiso de éxtasis de la historia argentina

El operativo, denominado “Operación Trasatlántica”, incluyó allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, y terminó con tres detenidos, entre ellos un ciudadano argentino nacido en Salta, quien habría participado en tareas de seguridad y logística dentro de la organización.

La investigación comenzó a partir de alertas de la DEA estadounidense sobre una organización mexicana que intentaría ingresar grandes cantidades de drogas sintéticas por vía marítima. La pesquisa quedó a cargo de la PROCUNAR y del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA.

Los investigadores incorporaron un agente encubierto que permitió conocer el funcionamiento de la estructura e identificar a un ciudadano mexicano, apodado “Buen Rostro”, oriundo de Zapopan, Jalisco, quien habría llegado a la Argentina para recibir el cargamento. Según la investigación, ingresó al país acompañado por el salteño.

La droga había llegado oculta en una camioneta que partió desde Bélgica y fue transportada en un buque desde Europa. El vehículo quedó en una zona franca y posteriormente fue localizado por los investigadores. Con intervención judicial, efectivos de la PFA y personal de Narcotráfico de ARCA realizaron una inspección con escáneres y descubrieron los 52 kilos de MDMA.

La droga fue retirada y la camioneta equipada con dispositivos GPS para realizar una entrega vigilada y seguir los movimientos de los integrantes de la organización. El plan incluía trasladar el vehículo a un taller de Villa Urquiza, donde sería desarmado para recuperar el cargamento.

La operación también contemplaba el pago mediante el sistema informal Hawala, con dinero en efectivo que debía entregar un emisario venezolano. Sin embargo, la maniobra se frustró porque los integrantes de la organización no contaban en ese momento con el dinero necesario.

Un millón de dosis a 18 millones de dólares

Los análisis determinaron que los 52 kilos de MDMA, debido a su alto grado de pureza, podrían permitir la elaboración de aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis. El valor estimado del cargamento fue calculado en unos 18 millones de dólares.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó ocho allanamientos: siete en Buenos Aires y uno en Salta. Los procedimientos terminaron con tres detenidos: un mexicano, un argentino nacido en Salta y un venezolano. También se secuestraron teléfonos celulares, tickets de viaje, documentación y otros elementos de interés.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y las posibles conexiones internacionales.