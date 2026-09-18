Fate: la Justicia ordenó el desalojo de la planta ocupada

La Justicia de San Isidro ordenó desalojar el predio donde funcionaba la planta de Fate, en Virreyes, y restituirlo a la empresa, luego de hacer lugar a una apelación presentada por sus propietarios.

Según señaló Infobae, el conflicto comenzó tras el anuncio del cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores en febrero. Desde entonces, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) mantiene ocupado el establecimiento al considerar que el cierre constituyó un lockout patronal ilegal.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro sostuvo que las instancias de conciliación nacional y provincial ya finalizaron y que la permanencia de los trabajadores en el predio perdió capacidad para destrabar el conflicto. El tribunal aclaró, sin embargo, que la restitución del inmueble no resuelve el fondo de la disputa laboral.

El fallo dispuso además que el desalojo deberá realizarse con protocolos y medidas destinadas a minimizar los riesgos para las personas que permanecen en el lugar.

Desde el SUTNA cuestionaron la decisión judicial y convocaron a reforzar la presencia de trabajadores frente a la planta.