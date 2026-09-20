Encontraron sin vida a un suboficial de la Policía y este domingo realizan la autopsia

Captura de video: Norte Noticias

Un suboficial de la Policía de la Provincia de Salta fue encontrado sin vida durante la tarde del sábado en el interior de una vivienda ubicada en calle Olavarría al 100, en la zona macrocentro de la ciudad.

Tras el aviso, personal del SAMEC llegó al lugar y constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde este domingo se realizará la autopsia con el objetivo de establecer de manera fehaciente la causa de la muerte.

El protocolo de investigación

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que el procedimiento se desarrolla bajo lo establecido por la Resolución 1284 de la Procuración General.

La normativa dispone que, ante una muerte, incluso cuando inicialmente pudiera aparentar un suicidio o un accidente, la investigación debe comenzar bajo presunción de homicidio doloso y aplicar todas las medidas correspondientes hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.

Esa aplicación del protocolo no implica que la Fiscalía haya determinado que existió un homicidio, sino que establece el estándar de investigación que debe seguirse en las primeras diligencias.

La causa continúa abierta y el resultado de la autopsia será clave para determinar qué ocurrió.