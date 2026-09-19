Abrieron las cámaras frigoríficas y encontraron 11 cajas de pollo vencido

Un control sanitario terminó con el decomiso de 11 cajas de pollo vencido que permanecían almacenadas en un comercio de Embarcación.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Rural y Ambiental de la Policía de Salta en un establecimiento ubicado sobre calle 24 de Septiembre.

Durante la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias, los uniformados revisaron las cámaras frigoríficas y comprobaron que las cajas contenían productos avícolas que ya habían superado su fecha de caducidad y no eran aptos para el consumo humano.

El responsable del comercio, un hombre de 27 años, fue infraccionado tras el procedimiento.

Con intervención de la Fiscalía Penal de Embarcación, la mercadería fue secuestrada y posteriormente decomisada.