Cavaban para instalar un poste de luz y encontraron un bebé muerto dentro de una bolsa

Un grupo de operarios que realizaba una excavación para instalar un poste de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto en su interior en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del viernes frente a una vivienda. Los trabajadores dieron aviso a las autoridades y poco después llegaron efectivos policiales y personal sanitario.

La información publicada por A24 señala que los investigadores tomaron declaración a los padres del bebé. Ambos fueron demorados y luego recuperaron la libertad.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la mujer habría reconocido que el bebé era suyo y manifestó que había sufrido un aborto espontáneo. Esa versión todavía deberá ser contrastada con los resultados forenses.

La autopsia, prevista para este sábado, será determinante para establecer la causa de muerte y si el bebé llegó a nacer con vida, un dato central para definir cómo continúa la causa judicial.