Violencia cerca del Delmi: apuñalaron a un adolescente y golpearon a otro con una botella

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La Fiscalía investiga dos hechos de violencia ocurridos en inmediaciones del estadio Delmi durante los festejos por el Día del Estudiante, que dejaron a dos adolescentes lesionados.

Los episodios se registraron este sabado, alrededor de las 19, y habrían ocurrido de manera independiente.

Según las primeras actuaciones, uno de los adolescentes sufrió una herida provocada con un arma blanca.

En el segundo caso, otro joven habría sido golpeado en la cabeza con una botella.

La investigación está a cargo del fiscal penal Federico Jovanovics, quien dispuso distintas medidas para reconstruir cómo ocurrieron ambos episodios e identificar a las personas que habrían participado.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos y testimonios para determinar las responsabilidades correspondientes.