Violencia cerca del Delmi: apuñalaron a un adolescente y golpearon a otro con una botella

Los episodios ocurrieron este sábado alrededor de las 19. Uno de los jóvenes sufrió una herida de arma blanca y el otro recibió un golpe en la cabeza con una botella.
 
Policiales20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Estadio_Polideportivo_Salta_(DELMI)_-_panoramio
Imagen ilustrativa

La Fiscalía investiga dos hechos de violencia ocurridos en inmediaciones del estadio Delmi durante los festejos por el Día del Estudiante, que dejaron a dos adolescentes lesionados.

Los episodios se registraron este sabado, alrededor de las 19, y habrían ocurrido de manera independiente.

Según las primeras actuaciones, uno de los adolescentes sufrió una herida provocada con un arma blanca.

En el segundo caso, otro joven habría sido golpeado en la cabeza con una botella.

MUERTE DE SARGENTO (1)Encontraron sin vida a un suboficial de la Policía y este domingo realizan la autopsia

La investigación está a cargo del fiscal penal Federico Jovanovics, quien dispuso distintas medidas para reconstruir cómo ocurrieron ambos episodios e identificar a las personas que habrían participado.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos y testimonios para determinar las responsabilidades correspondientes. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail