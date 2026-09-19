15 demorados, tres por drogas y uno con pedido judicial en la derrota de Juventud

El partido entre Juventud Antoniana y Cipolletti, disputado el viernes en el estadio Fray Honorato Pistoia por el Torneo Federal A, dejó 15 personas demoradas durante el operativo de seguridad.

El encuentro, que terminó con derrota del Santo ante el conjunto rionegrino y cerró un Nonagonal adverso para Juventud, contó con la presencia de más de 1.400 espectadores.

Para el dispositivo fueron afectados más de 270 efectivos policiales, distribuidos en accesos, sectores internos, inmediaciones del estadio y durante el posterior despeje.

Del total de demorados, 11 fueron por infracciones a la Ley Contravencional, tres por infracción a la Ley de Estupefacientes y uno por un requerimiento judicial.

La Policía indicó que el operativo incluyó personal de áreas operativas e investigativas y se desarrolló antes, durante y después del encuentro.