Día del Estudiante: siguen los controles en rutas, campings y espacios públicos

La Policía de Salta mantiene durante este fin de semana el operativo especial por los festejos del Día del Estudiante, con controles viales, patrullajes y presencia reforzada en campings, plazas, parques y otros puntos de concentración.

El dispositivo comenzó el viernes y se extenderá hasta el martes a las 7 de la mañana, con intervención de distintas áreas de seguridad en toda la provincia.

El despliegue incluye patrullas peatonales, montadas, bicipolicías, motoristas y móviles, además del apoyo de las cámaras de Videoprotección del Centro de Coordinación Operativa.

En paralelo, Seguridad Vial intensificará los controles en rutas y accesos a los lugares de mayor concurrencia, con especial atención a alcoholemia, uso de casco y cinturón, documentación y condiciones de circulación.

La recomendación principal es no conducir después de consumir alcohol y designar previamente un conductor responsable.