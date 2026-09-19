Día del Estudiante: siguen los controles en rutas, campings y espacios públicos

El dispositivo continuará hasta el martes a las 7. Habrá patrullajes, controles de alcoholemia, vigilancia con cámaras y presencia policial en espacios de concentración.
Policiales19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Policía de Salta mantiene durante este fin de semana el operativo especial por los festejos del Día del Estudiante, con controles viales, patrullajes y presencia reforzada en campings, plazas, parques y otros puntos de concentración.

El dispositivo comenzó el viernes y se extenderá hasta el martes a las 7 de la mañana, con intervención de distintas áreas de seguridad en toda la provincia.

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El despliegue incluye patrullas peatonales, montadas, bicipolicías, motoristas y móviles, además del apoyo de las cámaras de Videoprotección del Centro de Coordinación Operativa.

En paralelo, Seguridad Vial intensificará los controles en rutas y accesos a los lugares de mayor concurrencia, con especial atención a alcoholemia, uso de casco y cinturón, documentación y condiciones de circulación.

La recomendación principal es no conducir después de consumir alcohol y designar previamente un conductor responsable.

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