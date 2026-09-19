Clausuraron dos fiestas clandestinas, en pleno operativo por el Día del Estudiante

En plena vigencia de los controles reforzados por el Día del Estudiante, la Policía clausuró durante la madrugada de este sábado dos fiestas clandestinas en el norte provincial.

Los procedimientos se realizaron en Orán y General Enrique Mosconi y terminaron con infracciones contravencionales y el secuestro de bebidas alcohólicas, luces y un equipo de sonido.

El primer operativo tuvo lugar en un inmueble de barrio Balut, en Orán, donde los efectivos constataron que se desarrollaba un evento sin autorización. Entre los asistentes había menores de edad.

En el lugar fueron secuestradas bebidas alcohólicas, luces y un parlante. Tras la intervención policial, se dispuso el despeje de quienes participaban de la fiesta.

La segunda intervención se realizó en una finca ubicada a la vera de la ruta nacional 34, en General Enrique Mosconi. Allí, la Policía encontró una fiesta con más de 100 personas y constató además que se cobraba entrada para ingresar.

Por ambos hechos fueron infraccionadas dos personas, de 24 y 25 años, por transgredir el artículo 124 de la Ley Contravencional 7135/01.

Intervinieron la Fiscalía Penal 3 de Orán y la Fiscalía Penal 1 de Tartagal.

Los procedimientos se conocieron en momentos en que la Policía mantiene un despliegue especial por los festejos del Día del Estudiante, con controles en rutas, campings, espacios públicos y especial atención sobre eventos no autorizados.