Clausuraron dos fiestas clandestinas, en pleno operativo por el Día del Estudiante
Policiales19/09/2026Ivana Chañi
Los procedimientos fueron durante la madrugada en Orán y General Mosconi. En una había menores y en la otra más de 100 personas y cobro de entradas.
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El dispositivo continuará hasta el martes a las 7. Habrá patrullajes, controles de alcoholemia, vigilancia con cámaras y presencia policial en espacios de concentración.
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